Voormalige site van Boudewijnschooltje in Nieuwenhove staat te koop

Het GO! bezit 3.700 gebouwen op 830 sites in Vlaanderen en Brussel, goed voor 4 miljoen vierkante meter bouwoppervlakte en 13 miljoen vierkante meter grondoppervlakte, zo blijkt uit een recente inventaris. Een groot deel van de scholen is echter uitgeleefd of al verlaten. Zo ook het voormalige wijkschooltje van de Koning Boudewijnschool langs de Van Maerlantstraat in Nieuwenhove.

De wijkafdeling van de huidige Facet-school sloot in 2015 de deuren, omdat er nog maar 24 leerlingen waren overgebleven. Sindsdien staat het schoolgebouw leeg. Het perceel van de vroegere Boudewijnschool heeft een totale oppervlakte van 9.745 vierkante meter. De site komt volgens het GO! in aanmerking voor een grootschalig project met hogere dichtheid en nieuwere woonvormen als zorgwoningen, levenslang wonen, wonen voor kleinere gezinnen meergezinswoningen of sociale woningen. Maximaal twee bouwlagen met achteruitbouw zijn toegelaten, met een maximum van 25 woningen per hectare. Bij meergezinswoningen is ondergronds parkeren verplicht. De aanwezige bomen moeten maximaal behouden blijven. Meer info vind je op deze website.