Voormalig jeugdhuis achter Ridefort gaat tegen de vlakte

Het voormalige jeugdhuis aan Ridefort was in heel slechte staat en bijgevolg onveilig. De gemeente voerde in het verleden enkele herstellingswerken uit, maar die mochten niet baten. “Het gebouw is op het einde van zijn gebruiksmogelijkheden”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “De afbraak staat nog dit jaar gepland.”

Onder het motto ‘Rudder voor de Jeugd’ organiseerde de jeugddienst samen met vzw Formaat het voorbije jaar een enquête bij jongeren tussen 13 en 23 jaar die in Ruddervoorde wonen of er komen in hun vrije tijd. Bedoeling van de enquête was nieuwe initiatieven voor en door jongeren laten groeien. De gemeente wil daarbij inzetten op nomadisch jeugdwerk. “Dat betekent volkomen ‘locatieonafhankelijk’ jongeren verbinden met elkaar”, aldus de Keyser. “Samen met de initiatiefnemer wordt telkens gekozen voor een locatie die voor hun activiteit het best geschikt is.” Een nieuw jeugdhuis in Ruddervoorde lijkt er dus niet meteen te komen.