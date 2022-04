'Vlaamse Google Campus' krijgt drie nieuwe kantoorgebouwen: "De vijf bestaande torens zijn intussen bijna volledig bezet”

OostkampVolgende maand gaat de laatste fase van start van de bouw van bedrijvencampus O-Forty in Oostkamp. ‘De Vlaamse Google Campus’ wordt uitgebreid met nog 3 extra kantoorgebouwen, wat het totaal op 8 torens zal brengen. “Het project is nu al een enorm succes”, klinkt het bij projectontwikkelaar Global Estate Group. En daar zitten de vele snufjes en accommodaties van O-Forty zeker voor iets tussen.

Global Estate Group startte in 2018 met de ontwikkeling van O-Forty, een innovatief bedrijventerrein pal naast de E40 in Oostkamp. Met een oppervlakte van zo’n 35.000 vierkante meter is het nog altijd één van de grootste bedrijvensites van West-Vlaanderen. O-Forty biedt plaats aan ongeveer 800 werknemers van technologische en IT-bedrijven. Door ook de vele technische snufjes - waaronder een hypermodern ventilatiesysteem - die er in de gebouwen verwerkt zitten, wordt het project wel eens de ‘Vlaamse Google Campus’ genoemd.

Ondergrondse parking

De voorbije jaren werden de eerste vijf kantoorgebouwen van O-Forty opgetrokken. Drie ervan zijn intussen volledig bezet. In de twee andere torens zijn nog maar een paar plekjes beschikbaar. “Het project is een groot succes”, ziet ook CEO Kathleen Dewulf van Global Estate Group. “Sinds de start in 2018 zijn we met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Thuiswerken is een blijver en ventilatie is door het coronavirus belangrijker dan ooit. O-Forty biedt een antwoord op veel van deze vraagstukken en daar zijn we enorm trots op.” Het succes sterkte de projectontwikkelaar in haar plannen om drie nieuwe kantoorblokken te beginnen bouwen van 2.300, 2.400 en 2.900 vierkante meter groot. “Ook de ondergrondse parking wordt uitgebreid tot 680 plaatsen.”

Volledig scherm O-Forty wordt nog uitgebreid met drie extra kantoorgebouwen. © Global Estate Group

Padellen

De grote interesse heeft ongetwijfeld iets te maken met de vele accommodaties die in O-Forty aanwezig zijn. Zo werd onlangs op één van de verdiepingen nog een co-workingspace gelanceerd met plaatsen waar ook kleinere bedrijven en start-ups zich kunnen vestigen. Eerder opende ook een multifunctioneel meeting center de deuren met twaalf vergaderzalen en uitgebreide cateringmogelijkheden, waar ook bedrijven van buitenaf beroep op kunnen doen. “Sinds kort hebben we bovendien een ‘event space’ met plaats voor 300 personen”, stelt Dewulf. “Het is de ideale locatie voor bedrijfsfeesten, seminaries of teambuildings. In ons sportcentrum O-Sporty kunnen werknemers en mensen uit de buurt dan weer groepslessen volgen, personal training krijgen of zelfs padellen.”

De bouw van de drie nieuwe kantoorblokken gaat in mei van start. In de herfst van 2024 zullen de eerste bedrijven hun intrek kunnen nemen in de nieuwe kantoren.

Volledig scherm In O-Sporty kan er ook naar hartenlust gesport worden. © Global Estate Group

LEES OOK: