Vijf jaar cel gevraagd voor man (36) die richting ex-vriendin schiet

Torhout Meer dan 20.000 bezoekers verlekke­ren zich op de allerbeste barbecue-hap­jes in Torhout: “Misschien maken we er wel iets jaarlijks van”

In Torhout vermaakten tussen 20.000 en 30.000 bezoekers zich afgelopen weekend op het wereldkampioenschap barbecue. Het evenement, dat twee jaar in de koelkast moest door corona, was één lang hoogtepunt vol lekkers uit de verste landen. De Zuid-Amerikanen zorgden voor sfeer, de Duitsers voor het lekkerste hapje. “Het kon niet beter verlopen”, zegt organisator Rudy Jaques.

4 september