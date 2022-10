Vier jaar cel voor stalker die tegen woning van ex-partner knalt: “Geen moordpoging, want hij heeft niet verder in de leefkamer gereden”

De beklaagde kon niet verkroppen dat zijn partner eind november 2021 definitief een punt achter hun relatie had gezet. Sindsdien zorgde hij vaak voor overlast aan haar woning in Eernegem. Door de aanhoudende problemen trok de vrouw in bij haar dochter in Kortemark, maar ook daar bleef Dieter V. opduiken. Zo vernielde hij op 3 januari met zijn wagen een raam van de woning.

De situatie liep helemaal uit de hand toen de politiezone Polder de beklaagde de volgende dag opmerkte en wilde inrekenen. Tijdens een wilde achtervolging konden agenten in het centrum van Kortemark slechts ternauwernood wegspringen toen hij langs een politiecombi scheurde. Uiteindelijk reed V. weer naar de woning waar zijn ex-vriendin verbleef. Daar knalde hij met zijn wagen door de houtplaten die het kapotte raam moesten bedekken. Volgens het openbaar ministerie ging het om een dubbele moordpoging, omdat zijn ex-partner en haar kleinzoon in de woonkamer aanwezig waren.

De verdediging pleitte dat het gedrag van de veertiger absoluut niet door de beugel kon. Wel benadrukte Dieter V. dat hij nooit de bedoeling had om iemand te verwonden. Door een probleem met zijn remmen zou hij naar eigen zeggen per ongeluk tegen de woning beland zijn. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat er van moordpoging geen sprake was, omdat de beklaagde in dat geval verder zou ingereden zijn in de leefkamer en niet tot stilstand zou zijn gekomen bij het begin.