Verkeershinder in Baliebrugge door West-Vlaams kampioenschap tijdrijden

Wingene Finse piste opnieuw klaar voor gebruik

De Finse piste op het Wingense sportpark ligt er weer picobello bij. Het oorspronkelijke traject van de piste moest aangepast worden door de aanleg van een extra padelterrein achter de overdekte tennisterreinen. Het tijdelijke traject liep een hele tijd over de grasberm, maar ondertussen is de piste voorzien van een nieuwe schorslaag. Door de aanpassing van het traject legt wie de kleine lus loopt voortaan 242 meter af. De grote lus is goed voor 457 meter en in totaal is de piste goed voor een afstand van 656 meter.

9 april