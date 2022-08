Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld rond Ruddervoordse brandweerkazerne: "Beperk het gebruik van grondwater”

RuddervoordeRond de brandweerkazerne in de Hofstraat in Ruddervoorde zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Buurtbewoners in een straal van 500 meter worden aangeraden om het gebruik van putwater te beperken. “Verder onderzoek moet duidelijk maken of er een risico is voor mens en milieu”, vertelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

De Vlaamse regering besliste na de grootschalige PFAS-vervuiling bij chemiereus 3M om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreining in kaart te brengen. In veel gevallen ging het om brandweerkazernes, aangezien ook blusschuim tot tien jaar geleden dezelfde kankerverwekkende stoffen bevatte. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet daarom eveneens een verkennend bodemonderzoek uitvoeren in de Hofstraat in Ruddervoorde, waar de voorpost van de Oostkampse brandweer gevestigd is.

Verder onderzoek

De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend en maken duidelijk dat op verschillende meetpunten op de site verhoogde PFAS-waarden aanwezig zijn in het grondwater. Een duidelijke aanwijzing voor ernstige verontreiniging, waarvan de oorzaak wellicht de vele brandweeroefeningen in het verleden zijn. Wat de gevolgen zijn voor omwonenden en het milieu, is nog niet duidelijk. “Verder onderzoek moet nagaan of er risico’s in die aard bestaan”, zegt de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dat onderzoek is meteen opgestart.”

Volledig scherm Omwonenden van de brandweerkazerne beperken best het gebruik van grondwater. © De Voogt

Wie wordt blootgesteld aan PFAS, zal niet onmiddellijk gevolgen ondervinden voor de gezondheid. Bij langdurige blootstelling kan dat op termijn wel het geval zijn. Het lichaam stoot de stoffen immers niet af, waardoor ze zich blijven opstapelen. Door de verhoogde PFAS-waarden is er voor omwonenden van de Ruddervoordse brandweerkazerne een risico op dergelijke herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom enkele adviezen om die blootstelling zoveel mogelijk te beperken en contact met grondwater te vermijden. De adviezen gelden voor inwoners in een straal van 500 meter rond de kazerne. “Zij ontvangen een brief in de bus met alle info”, stelt de burgemeester.

Siemenslaan

Concreet wordt putwater best niet gebruikt als drinkwater, voor het vullen van zwembaden of om de moestuin water te geven. Om de auto te wassen kan het wel, net als om het toilet door te spoelen, de oprit af te spuiten of sierplanten water te geven. Afhankelijk van het verdere onderzoek kunnen de maatregelen verder worden aangepast. Intussen maakt de gemeente bekend dat ook de site van de brandweer in de Siemenslaan onderzocht wordt op PFAS. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend. De site rond Moto’s Hautekiet, waar in 2015 een zware brand woedde, werd ook onderzocht en veilig verklaard.

