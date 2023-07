Verdachte van zware verkeersagressie na overlijden van 72-jarige fietser: “Ik had niet door dat slachtoffer er zo erg aan toe was”

De verdachte van de zware verkeersagressie in Veldegem is volgens zijn advocaat zwaar onder de indruk door het overlijden van het 72-jarige slachtoffer. “Mijn cliënt heeft de dood van die man nooit gewild”, vertelt meester Kris Vincke. G.M. blijft ontkennen dat hij de zeventiger een duw gaf.

De fietser uit Zwevezele overleed woensdagmorgen in het ziekenhuis. Op zondag 2 juli was hij samen met zijn echtgenote aan het fietsen, toen ze door de bestuurder van een speedpedelec bruusk werden ingehaald in de Koningin Astridstraat in Veldegem. De Zwevezelenaar wees G.M. (48) uit Ruddervoorde terecht, waarop die laatste rechtsomkeer maakte. Volgens de vrouw van het slachtoffer kreeg haar man een harde duw, waarop hij slecht neerkwam in een diepe gracht.

G.M. sprak die versie echter tegen. “Mijn cliënt blijft erbij dat er wederzijds duw- en trekwerk plaatsvond, waarop hij samen met het slachtoffer in die gracht is terechtgekomen", herhaalt zijn advocaat Kris Vincke anderhalve week later. “Hij had helemaal niet door dat die man er zo erg aan toe was en is vertrokken, dat klopt. En daar heeft hij heel veel spijt van.”

Kwalificatie

De Ruddervoordenaar vernam het nieuws over het overlijden woensdagmiddag. “Hij is zwaar onder de indruk”, stelt zijn advocaat. “Hij volgde de toestand van het slachtoffer dagelijks op en hoopte dat hij er door zou komen. Uiteraard heeft hij de dood van die man nooit gewild.”

Door het overlijden van de fietser wordt de kwalificatie van de feiten aangepast naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. G.M. riskeert nu in principe tot 5 jaar cel. “Of we die kwalificatie zullen betwisten? Dat weet ik niet, want ik heb nog geen inzage gehad in het dossier omdat mijn cliënt voorwaardelijk werd vrijgelaten. Wij wachten het verdere onderzoek af en zullen dan wel zien of we betwisting voeren.”

