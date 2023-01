Verdachte van moord op Milan (15), anderhalf jaar geleden, blijft langer in cel: onderzoek is nog aan de gang

Oostkamp/Brugge Jonge Oostkampe­naar (21) moffelde 100 jaar oude bajonet weg na moord op Milan (15): “Iedereen had een mes mee, omdat er iets stond te gebeuren”

Het hing in de lucht dat er de avond van de dood van Milan Meert (15) in Oostkamp iets stond te gebeuren. Alle aanwezigen op het verjaardagsfeestje van hoofdverdachte Jordy D. (19) zouden daarom messen bij zich gehad hebben. Milan werd uiteindelijk dood gestoken met een 100 jaar oude bajonet die buurtbewoner A.B. (21) meegenomen had. Het erfstuk werd na de steekpartij weggemoffeld door de jongeman die nu, 4 maanden later, in de cel zit als mededader. Net als een 19-jarige Bruggeling. De nieuwe verdachten minimaliseren hun aandeel.

