Verdachte (19) fatale steekpartij op 15-jarige aangehouden op verdenking van moord

Volgens raadsman Patrick Bernard Martens had Jordy D. totaal niet door dat de steekpartij fataal was afgelopen en de amper 15-jarige M.M. om het leven kwam. “Volgens zijn verklaringen viel een trio binnen in de woning tijdens het verjaardagsfeestje, via de garage. Ze dreigden hem neer te halen met een stroomstootwapen. Het enige wat hij vond, was een mes. In een poging om die taser af te weren, heeft hij uitgehaald met dat mes. Die jongen liep weg en mijn cliënt dacht dat hij gevallen was over een boordsteen”, zegt advocaat Patrick Bernard Martens.