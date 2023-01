Veertiger krijgt 80 uur werkstraf voor bedreiging met luchtdrukpistool

OostkampDe Brugse correctionele rechtbank heeft een 44-jarige Pool uit Oostkamp na verzet veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht. In een dispuut over renovatiewerken bedreigde M.D. het slachtoffer met een BB-gun.

De beklaagde had renovatiewerken uitgevoerd in een woning van een Nepalese Bruggeling. Over de kwaliteit van de uitgevoerde werken en de kostprijs was er echter onenigheid. Volgens de burgerlijke partij vroeg de Pool zonder reden steeds meer geld. Op 10 januari 2022 moest de politie al eens ter plaatse komen om de gemoederen te bedaren.

Twee dagen later besliste D. om het slachtoffer opnieuw op te zoeken. Op de Markt van Brugge trok hij naar het restaurant waar de man als ober werkte. De beklaagde eiste opnieuw extra geld en haalde een pistool boven. “I will kill you and I take care of your boy also”, klonk het. Het slachtoffer vluchtte in paniek weg.

Schulden

De verdachte kon snel gearresteerd worden en legde bekentenissen af. Zijn gezin kampte blijkbaar met enorme schulden, waardoor ze in armoede leefden. D. ontkende wel dat hij tijdens de bedreigingen een wapen had gebruikt. Het airsoftwapen werd nochtans wel in zijn wagen aangetroffen. In zijn woning vonden de speurders nog twee luchtdrukwapens.

M.D. kwam niet opdagen voor zijn proces. Op 19 april werd hij bij verstek veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De Pool tekende met succes verzet aan tegen zijn veroordeling. Op het nieuwe proces besliste de rechter om hem een werkstraf van 80 uur op te leggen. Als D. die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog acht maanden cel boven het hoofd.

