Veertig senioren maken kennis met Oostkampse geschiedenis vanuit... een treintje

Veertiger die mee jeugdsport­kam­pen organiseer­de krijgt geen celstraf opgelegd voor kinderpor­no: "Hij gaf blijk van oprecht probleembe­sef”

Honderden bestanden met kinderporno verspreidde een populaire medewerker van de Oostkampse sportdienst de voorbije jaren. En in tal van virtuele gesprekken fantaseerde hij met ‘gelijkgezinden’ over seks met kinderen. Maar toch kreeg de veertiger donderdagmorgen geen celstraf opgelegd. De rechter motiveerde in z'n vonnis waarom hij de man enkel voorwaarden gaf.