VBS De Bosbes organiseert wandeltocht aan vooravond van halloweenweekend

Waardamme-Knokke Medeop­richt­ster van elektrospe­ci­aal­zaak Verfaillie Bauwens staat op haar 80ste nog steeds in de winkel: “Ik denk dat ik nog altijd kan wat ik vroeger kon: de klanten helpen en bedienen zoals het moet”

In 1969 startten Nera Bauwens en Roland Verfaillie met een showroom in hun woonkamer. 53 jaar later is het familiebedrijf uitgegroeid tot een vaste waarde in de verkoop van elektronica. Op 20 oktober blaast Nera, die nog steeds in de winkel in Waardamme staat, 80 kaarsjes uit. Meteen een goede reden voor een stevige marketingstunt. “Ik ben gelukkig dat de opvolging verzekerd is dankzij onze kleinzoon Frédéric”, lacht ze.

20 oktober