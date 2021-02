Vader vlamt met 160 per uur over snelweg terwijl kindjes los op de achterbank zitten. Zijn uitleg doet de wenkbrauwen fronsen

Oostkamp/AalstEen 38-jarige Aalstenaar is veroordeeld tot een boete van 1.280 euro, omdat zijn twee kindjes van 1 en 5 jaar niet vast in de wagen zaten toen hij met 160 kilometer per uur over de E40 in Oostkamp reed. De vader had daar een verklaring voor. “Mijn zoontje was aan het stikken en mijn vrouw had de kinderen losgemaakt om hem te kunnen helpen.”