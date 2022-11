Vader doodt kindjes van 5 en 8 jaar in West-Vlaamse Waardamme

Knokke-Heist/Zeebrugge Schrik niet als deze walrus plots ligt te rusten op het strand van Knok­ke-Heist of Zeebrugge: “Afstand bewaren is dan de boodschap”

Schrik niet als je een dezer dagen een walrus ziet rusten op het strand van Zeebrugge of Knokke-Heist. In het Nederlandse Westkapelle, nauwelijks 15 kilometer van de grens, is de voorbije dagen namelijk een knap exemplaar gespot. Het is van 1976 geleden dat hetzelfde nog in België gebeurde. “De walrus is nu spoorloos, maar de kans is groot dat het dier weer opduikt. En dat kan perfect bij ons zijn, al hoop ik van niet", zegt maritiem bioloog Jan Haelters.

15 november