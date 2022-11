Vader doodt dochters van 5 en 8 jaar in West-Vlaamse Waardamme: motief zou relationele problemen zijn

Het familiedrama vond plaats op een boerderij in de Sijslostraat in deelgemeente Waardamme en kwam rond 21 uur aan het licht. De vader is opgepakt in de buurt, na een korte zoekactie. Hij was even spoorloos en probeerde zich van het leven te beroven, maar slaagde daar niet in. De politie viel ook binnen bij staalbedrijf Sadef in Gits, waar de man werkte. Relationele problemen zouden aan de basis liggen van het drama.

Vader gearresteerd

De slachtoffertjes zijn twee meisjes. De mama van de meisjes zou sinds enkele maanden gescheiden leven van de papa. De boerderij in de Sijslostraat was voornamelijk gespecialiseerd in aardappelen. Het echtpaar had in 2021 ook een gastenverblijf geopend voor 12 personen, met zes slaapkamers.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat gisteren in de vooravond in Oostkamp de levenloze lichamen werden aangetroffen van twee kinderen van 5 en 8 jaar. De vader van de kinderen werd naderhand aangetroffen en gearresteerd. Het onderzoek loopt onder leiding van de onderzoeksrechter. In het belang van het onderzoek wordt er momenteel geen bijkomende communicatie verricht.

Quote We moeten hier als gemeen­schap samen door. Burgemeester Jan de Keyser

De kindjes zaten op Vrije Basisschool De Kiem in Ruddervoorde. Ook daar is het nieuws hard binnengekomen. Alle leerlingen krijgen de nodige ondersteuning. In de eerste plaats van het zorgteam van de politie, maar er zal ook gewerkt worden met de rouwkoffer, om kinderen met vragen zo goed mogelijk te helpen. De dienst slachtofferhulp is ook ingeschakeld om de klasgenootjes en de leerkrachten van de betreurde meisjes op te vangen.

KIJK. VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel is ter plaatse in Waardamme, waar massaal veel politie aanwezig is: “Onderzoeksrechter en gerechtelijke politie moeten nu ware toedracht onderzoeken”

Burgemeester Jan de Keyser reageert aangeslagen: “Over de feiten als dusdanig kan en mag ik niet communiceren maar ik kan alvast mededelen dat onze lokale gemeenschap zeer hard getroffen is. Het verlies van twee jonge kindjes, en dan nog op de wijze waarop, komt heel hard binnen. Deze nacht heb ik de mama en familie gesproken en haar alvast veel sterkte en moed toegewenst in deze uitzonderlijk droevige omstandigheden. Ondertussen was ik op de school waar directie en onderwijzend personeel natuurlijk van slag zijn, maar ik zag ook hun motivatie om de kinderen goed te begeleiden in dit rouwproces. Ik wil het team van politie, brandweer en school danken voor hun inzet. Het was alvast één van m’n zwaarste nachten ooit. We moeten hier als gemeenschap samen door.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

KIJK. Dit is wat we al weten over het familiedrama in Waardamme

