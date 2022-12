Vader die kinderen vermoordde, schreef voordien nog brief aan ex-vrouw: “Ik verdwijn van deze aardbol en neem de kinderen mee. Ik handel uit wraak”

Na familiedra­ma in Waardamme: had de situatie anders ingeschat moeten worden? “Elke rechter vraagt zich weleens af: was het juist om de kinderen mee te geven?”

Had de situatie anders ingeschat moeten worden? Het drama in Waardamme, waarbij een vader zijn twee dochtertjes om het leven bracht, is een moment om stil te staan bij echtscheidingen en hun delicate natuur. “Het risico taxeren is aartsmoeilijk”, getuigt een advocate familierecht. “Langs beide kanten hebben mensen soms het gevoel: de persoon waarmee ik getrouwd was, is opeens iemand anders.” Een gesprek over aangetekende brieven, transitieperiodes en de rol van familie.

22 november