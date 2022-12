Vader die kinderen vermoordde, schreef nadien nog brief aan ex-vrouw: “Ik verdwijn van deze aardbol en neem de kinderen mee. Ik handel uit wraak”

Brugge - Blankenberge Ze waren wereld­nieuws in 1983, nu staan broers Arne en Tom van ‘Blanken­berg­se zesling’ op WK goalbal in Porto: “We mikken op de kwartfina­les”

Nog tot 17 december vindt in Porto het wereldkampioenschap goalbal plaats. De Belgian Bulls hopen er door te stoten tot de kwartfinales. In hetzeskoppige team treffen we ook de broers Arne en Tom Vanhove, die deel uitmaken van een zesling die in 1983 geboren werd in Blankenberge. In het verleden stond ook hun broer Bruno als kapitein aan hun zijde maar die stopte begin dit jaar met topsport.

15:25