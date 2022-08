Vaccinatiecentrum De Valkaart bereidt zich voor op herfstprik tegen corona

Iedere 18-plusser die eerder een basisvaccin kreeg toegediend, zal zo’n uitnodiging in de bus krijgen. De uitnodigingen worden verstuurd volgens leeftijd en prioriteitsgroep. Alles zal per brief gebeuren. Inwoners van wie het mailadres gekend is, zullen de uitnodiging ook via die weg ontvangen. Wie een herfstvaccin wil ontvangen, kan zijn of haar vaccinatie online bevestigen of tussen 9 en 12 uur telefonisch via het callcenter op het nummer 050/40.49.40. De vaccinatie vindt plaats op de eerste verdieping van De Valkaart en dus niet langer in de matsportenzaal. De vaccinatieruimte is te bereiken via de hoofdingang van het gebouw.