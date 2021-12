Twee Britten naar het ziekenhuis na spectaculair ongeval op E40

Brugge Na 90 jaar verlaten laatste leerlingen van het VTI de schoolge­bou­wen in de Boeverie­straat

Het is een historische dag voor het VTI van Brugge, waar de laatste leerlingen vandaag hun vertrouwde schoolgebouwen in de Boeveriestraat definitief hebben verlaten. Na het laatste examen trokken 750 leerlingen en 125 leerkrachten rond 10 uur naar huis, na de kerstvakantie nemen ze intrek in de nieuwe site langs de Vaartdijkstraat. “Dit gebouw was dertig jaar lang een soort tweede thuis, dus het is best speciaal om de deur nu dicht te trekken”, zegt Peter Lisabeth, verantwoordelijke van de opvoeders.

20 december