Twee bieren in één klap voor brouwerij De Leite en bevriende brouwer: "Gerijpt op twee verschillende vaten”

Maak een testrit met de elektri­sche deelwagens van ‘Coopstroom’ in Oostkamp

Heb je maar af en toe een wagen nodig of overweeg je om een tweede wagen aan te schaffen? Dan is een deelauto misschien iets voor jou. In juni kan je op twee momenten een testrit maken met de elektrische deelwagens van Coopstroom in Oostkamp.