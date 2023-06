Tot 10 maanden cel voor slagen na verdwijning van gsm

Twintiger krijgt zware werkstraf voor elf inbraken in kantines en cafetari­a's: “Ik had het geld nodig”

Een 24-jarige Torhoutenaar heeft 200 uren werkstraf gekregen voor elf inbraken. A.M. sloeg toe in kantines en cafetaria’s in Oostkamp, Beernem, Zedelgem en Torhout. Naar eigen zeggen had hij financiële problemen.