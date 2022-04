Toegangsweg naar basisschool De Sprong weer open na paasvakantie

voetbal derde nationale A Trotse voorzitter Paul Devlieghe­re ziet Oostkamp titel pakken: “Zowel sportief als extraspor­tief klaar voor stap hogerop”

Van start tot finish alleen aan de leiding en drie speeldagen voor het eind al zeker van de titel: niemand ontkent dat SV Oostkamp de verdiende kampioen is in derde nationale A. Voorzitter Paul Devlieghere zag zijn club in enkele jaren tijd uitgroeien van een frivole eersteprovincialer naar een ambitieuze club, die over enkele maanden in tweede nationale zal voetballen.

