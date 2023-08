Tijdelijke verkeerslichten in Brugestraat door rioolaansluiting

Bruggeling staat aan het hoofd van softwarebe­drijf Hello Customer: “Ook internatio­naal potentieel benutten”

De Bruggeling Bram De Vos (51) staat voortaan aan het hoofd van Hello Customer. Dat is het softwareplatform dat bedrijven in staat stelt om geautomatiseerd feedback van klanten te verzamelen en daar via AI inzichten en efficiëntiewinsten uit te halen. De Vos volgt Leslie Cottenjé op, die general manager wordt van Codit Belgium.