Tiener krijgt twee jaar voorwaardelijk voor gewapende overval op nachtwinkel

De beklaagde was pas meerderjarig toen hij op 25 maart een hele reeks feiten pleegde. Zo ging hij in Middelkerke aan de haal met 30 euro van een merchandisestand van muziekgroep Kommil Foo. Onder bedreiging van een wapen dwong hij twee minderjarigen ook om hun step af te geven. Even daarvoor had hij zijn wapen in Nieuwpoort al op de buik van een ander slachtoffer gericht. Als klap op de vuurpijl pleegde C. nog een overval op een nachtwinkel in Middelkerke. De uitbater werd bedreigd met een wapen en kreeg rake klappen. Uiteindelijk maakte de beklaagde slechts een fles rode wijn en twee pakjes sigaretten buit.