Stephaan (55) en Tania (54) zitten in hun zetel televisie te kijken als bestuurster gevel van hun woning ramt: “Enkele meters verder en we konden het wellicht niet navertellen”

Zedelgem Man verspreidt naaktfoto’s van ex-vrien­din op internet en stelt haar voor als prostituee: “Plots stonden constant geile mannen voor haar deur”

25 maart Vier jaar lang is ze geteisterd door telefoontjes van mannen die seks wilden. Vermeende klanten stonden voor haar deur en zelfs haar buurman en een uitzendkracht op het werk dachten met haar geskypet te hebben. Een vrouw uit het Brugse belandde vanaf 2015 in een nachtmerrie. Haar ex-vriend verspreidde naaktfoto’s van haar op internetfora en chatte zelfs in haar naam. “Ze leefde voortdurend in de angst dat mensen zouden denken dat ze zich prostitueerde”, vertelt de advocate van de vrouw.