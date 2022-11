Smul van een heerlijk ontbijt en ontmoet de Sint in Ridefort

Hij komt, hij komt... Naar Ruddervoorde. Op zondag 4 december komt de Sint op bezoek bij de Gezinsbond Ruddervoorde in Sportcentrum Ridefort in de Sportstraat. Ontbijten kan vanaf 9 uur. Na het verorberen van een klaaskoek-en-chocolade-ontbijt maakt iedereen zich klaar om het hoge bezoek te ontvangen om 10.15 uur. Je kan je voor 29 november inschrijven via dit formulier.