Scouts en gidsen Ruddervoorde bestond 60 jaar en viert daarom een heel weekend feest

De Ruddervoordse scouts werd opgericht in 1961 en bestond vorig jaar dus 60 jaar. De leiding was volop bezig met het plannen van een groot feestweekend, maar corona gooide roet in het eten. Tot twee keer toe werden de festiviteiten uitgesteld, maar tijdens het paasweekend is het eindelijk zover. Op vrijdag 15 april gaat het jubileumweekend van start met een receptie voor alle oud-leiders. Een dag later volgt een grote barbecue, gevolgd door highlandgames. De zaterdag wordt afgesloten met een extra grote editie van de Overlife XXL-fuif. Op zondag staat tot slot nog een smoefeltocht op het programma voor jong en oud. Ook aan de wielerliefhebbers wordt gedacht, want Parijs-Roubaix wordt op groot scherm uitgezonden in de tent. Alle info omtrent inschrijvingen vind je op de Facebookpagina van Scouts en Gidsen Ruddervoorde.