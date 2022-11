Schaaf je Nederlands bij tijdens ‘samen lezen voor anderstaligen’

Je leest in een kleine groep Nederlandse teksten en bespreekt die. Je woordenschat wordt groter en je leert van elkaar. Iedereen is welkom, er is geen minimumvereiste qua taalniveau en je kan per beurt aansluiten. Ken je iemand die Nederlands leert of de kennis wil inoefenen? Vertel hen dan over dit initiatief. Afspraak op donderdag 17 november, 1 en 15 december van 14 tot 16 uur in bibliotheek in Oostkamp. De sessies zijn volledig gratis.