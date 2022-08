Ruddervoordenaar (56) is sinds een week vermist

West-Vlaanderen Bieren waarvan de naam je even doet glimlachen: “Dulle Teve is een scheldnaam voor een vervelende vrouw”

Het lijkt erop dat elke zichzelf respecterende brouwerij tegenwoordig een biertje in het assortiment heeft met een gekke naam. Hete Klinke, Femme Fatale, De Dulle Teve, vaak is er een link met een vrouw, maar er zijn ook andere onderwerpen waarmee de spot wordt gedreven. De flesjes hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht, zoveel is zeker. De vraag is echter of het bier ook lekker is? We stellen er hieronder enkele voor.

4 augustus