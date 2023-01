Ruddervoorde verliest na meer dan 60 jaar zijn ambulancedienst

Brugge Wéér brug defect in Brugge: Boudewijn­brug gaat voorlopig niet meer naar beneden

Wéér zijn er problemen opgedoken met één van de bruggen in Brugge. Sinds woensdagmiddag is de Boudewijnbrug namelijk defect. Het is de zoveelste episode in de soap rond de Brugse bruggen.

28 december