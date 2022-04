Rieten dak van schuur vat vuur tijdens werken met slijpschijf

De bewoner van een alleenstaande villa in de Hertsbergse bossen was even voor 16 uur aan het werken met een slijpschijf in een open schuur op z’n domein. Plots sloeg een vonk van de slijpschijf over naar de rieten dakbedekking van de constructie, waardoor vrijwel meteen brand ontstond in de top van het dak. De brandweerpost van Wingene was als eerste ter plaatse en ging de vlammen te lijf. Kort nadien kregen ze versterking van de collega’s uit Oostkamp en Ruddervoorde.