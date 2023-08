BINNENKIJ­KER. Het Waterkas­teel van Beernem kan zomaar van u zijn: “Onder de gemetselde bogen het aperitief nemen, net zoals de baron destijds”

Droomt u ervan om in uitzonderlijk vastgoed te wonen? Dan is het Waterkasteel in Beernem wel een heel interessante optie. Het pand, dat ooit deel uitmaakte van het kasteel van Beernem, is recent helemaal gerenoveerd en staat te koop. Makelaar Annemie De Rycke neemt ons mee. “Vijf slaapkamers én bijhorende badkamers, waar vind je dat nog?”