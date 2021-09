PORTRET. Nieuwenhove: de Oostkampse wijk die in zijn hart werd geraakt door de brutale moord op Milan (15): “Nooit gedacht dat we op zo'n manier het nieuws zouden halen”

Oostkamp/Brugge “Ik zal nooit vergeten wat Milan voor mij gedaan heeft”: doodgesto­ken jongen (15) redde zes jaar geleden Marianne (55) van de verdrin­kings­dood

28 september Ze ging afgelopen weekend meteen een bloemetje leggen op de plaats waar Milan Meert (15) werd doodgestoken. Niet verwonderlijk, want Marianne Steen (55) uit Oostkamp had zes jaar geleden zélf haar leven te danken aan de jonge Bruggeling. “Als hij en zijn vriend me toen niet gered hadden, was ik er wellicht niet meer geweest”, vertelt ze zwaar aangedaan.