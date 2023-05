Populaire medewerker sportdienst riskeert celstraf voor kinderporno: “Hij deelde zijn fantasieën in gesprekken met andere mannen”

Groot was de verbazing op de Oostkampse sportdienst toen de politie er vorig jaar binnenstapte in het kader van een onderzoek naar kinderporno. De geviseerde medewerker was immers een graag gezien figuur in de gemeente. Buiten zijn uren bleek hij zich echter op te houden in dubieuze milieus, waarin zelfs gefantaseerd werd over seks met kinderen. “Hij kreeg er de aandacht die hij in de echte wereld niet kreeg”, stelde zijn advocaat. Maar hoe kon het zover komen?