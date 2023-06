Politie zoekt namaaksigaretten, maar vindt tientallen kilo's drugs in Ruddervoorde: zes verdachten gearresteerd

NET OPEN. Schooldi­rec­teur en leerkracht starten fietsen­zaak in hartje Brugge: “We geloven hier gewoon keihard in”

Ruben Vandendriessche (38) en Simon Norrée (48) openen in de Vlamingstraat 67/1 in hartje Brugge de nieuwe fietsenzaak Nova Bikes. Ze combineren hun passie met hun dagelijkse job in het onderwijs.