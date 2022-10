Politie roept op tot extra alertheid na meldingen over mogelijke kinderlokker: “Maar er is geen reden tot paniek”

De politie ontving in anderhalve maand tijd drie meldingen over een mogelijke kinderlokker in Varsenare, Veldegem en gisteren nog in Knesselare. Die klonk telkens ongeveer hetzelfde: een man in een witte bestelwagen spreekt kinderen aan en vraagt om met hem mee te gaan. Verschillende scholen in de gemeenten riepen al op tot waakzaamheid en nu doet ook de lokale politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) dat. “We kregen een aantal meldingen waarbij minderjarige kinderen een verdacht persoon in een voertuig opmerkten en soms ook werden aangesproken”, klinkt het. “Als politiezone nemen we deze feiten ernstig en willen we door verder onderzoek de waarheid achterhalen. Momenteel beschikken we echter over weinig concrete informatie.”