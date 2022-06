Politie kan jonge verdachten klemrijden na inbraak in sporthal: link met andere feiten wordt onderzocht

Roeselare/Torhout Atelier P. uit Torhout verkozen tot provinci­aal ambassa­deur ‘Ik koop lokaal’: “Vanuit m’n passie probeer ik de klanten te overtuigen”

57 West-Vlaamse winkeliers werden in het Roeselaarse Huis van de Voeding uitgeroepen tot ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal’. Atelier P. uit Torhout kroonde zich tot provinciaal ambassadeur. Zaakvoerster Marlies Parmentier (36) startte haar winkel gespecialiseerd in herstellingen van schoenen, handtassen en riemen en handgemaakte, duurzame handtassen en accessoires pas 1,5 jaar geleden op en is in de wolken met de titel. “Ik zal alles in de strijd gooien om lokaal kopen te promoten”, glundert ze.

3 juni