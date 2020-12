Oudste ‘kerstkind’ van België viert vandaag 107 jaar

Alleen haar twee nog in leven zijnde zonen, Frans en Urbain Maes, mochten uitzonderlijk samen langsgaan. “In deze donkere, moeilijke dagen is zo’n verjaardag toch heel speciaal”, zegt kleindochter Kristel Maes. “Wij willen haar toch feliciteren en van thuis uit in de bloemetjes zetten. Daarnaast willen we vooral alle personeelsleden van het woonzorgcentrum bedanken voor alle goede zorgen en warme genegenheid die zij aan de bewoners schenken.”

Julia werd op 25 december 1913 in Ruddervoorde geboren. Ze huwde met Michel Maes en ze verhuisden na de Tweede Wereldoorlog naar Heist, waar ze 32 jaar een bierhandel uitbaatten. Na hun pensioen keerden ze terug naar hun oude stek in Baliebrugge. Michel overleed in 1996 en Julia bleef tot haar 99 jaar alleen in haar huis wonen. Ze nam op 17 oktober 2013 haar intrek in woonzorgcentrum Ter Luchte. Julia vertoeft meestal in haar kamer, want ze is graag op zichzelf. Ze krijgt wel heel graag én vaak bezoek van familie.