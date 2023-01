Oud jeugdhuis achter Ridefort is afgebroken

Onder het motto ‘Rudder voor de Jeugd’ organiseerde de jeugddienst samen met vzw Formaat een enquête bij jongeren tussen 13 en 23 jaar die in Ruddervoorde wonen of er komen in hun vrije tijd. Bedoeling van de enquête was nieuwe initiatieven voor en door jongeren laten groeien. De gemeente wil daarbij inzetten op nomadisch jeugdwerk. “Dat betekent volkomen ‘locatieonafhankelijk’ jongeren verbinden met elkaar”, stelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Samen met de initiatiefnemer wordt telkens gekozen voor een locatie die voor hun activiteit het best geschikt is. Op vrijdag 23 september werd op die manier al een filmavond georganiseerd in Ridefort.” Een nieuw jeugdhuis in Ruddervoorde komt er dus niet.