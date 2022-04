Opgevangen Oekraïners vieren paasfeest in Oostkamp: “Blij dat het hier kan, maar ongerust over thuisfront”

OostkampIn en rond zaal Nieuwvliet in Oostkamp hebben zo’n honderd Oekraïense opgevangen gasten zondag het paasfeest gevierd. Het is één van de belangrijkste momenten in het jaar voor de oorlogsvluchtelingen.

Moeders en kinderen hebben angst en vluchten voor de oorlog, ook naar België. Vaders moeten blijven, vechten of zorgen voor brood, melk en aardappelen voor hun dorpsgenoten. In Oostkamp zitten nu bijna 100 gasten in verschillende gastgezinnen. “Ook bij ons thuis in de Rozenstraat is er een mama met haar twee tieners en een vriendje”, vertelt Isabelle Plasman. “Maar er zijn ook al andere familieleden aangekomen. Ondertussen zijn ze met dertien, verdeeld over vier gastgezinnen in de buurt.”

© Benny Proot

Vorige week zondag, 17 april, vierden ze samen Pasen met een zoektocht van chocolade-eieren en een lunch. Maar de meeste gasten uit Oekraïne zijn orthodox en vieren hun paasfeest eigenlijk een week later. Dat gebeurde afgelopen zondag dan ook in Oostkamp. “Een droom”, vertelt Isabelle Plasman. “Wat groeide als een gek idee in ons gezin, is werkelijkheid geworden. Dankzij een groep vrijwilligers, Team Oekraïens Paasfeest, en vele sponsors en sympathisanten konden we de gasten, de gastgezinnen en iedereen die wil een mooi Oekraïens paasfeest aanbieden.”

Er was doorlopend kinderanimatie met springkastelen, volksspelen, grime en creatieve activiteiten. Een paaszoektocht en het typisch Oekraïense paasspel ‘Eitje tik’ maakten het af. “Er is zelfs paska voorzien”, glimlachte één van de Oekraïense dames. Dat is typische Oekraïens paasbrood. “Maar ook de Belgische chocolade en frietjes smaakten heerlijk. We zijn heel dankbaar voor de gastvrijheid hier, maar zitten ook met onze gedachten bij het thuisfront.”

© Benny Proot

© Benny Proot