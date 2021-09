Oostkampse stripdief steelt liefst 242 stripverhalen: “Zijn leefloon was beperkt dus kon hij z'n verzameling niet uitbreiden”

L.B. werd op 24 februari dit jaar op heterdaad betrapt, toen hij 14 strips wilde stelen in de Fnac in Brugge. Tijdens een huiszoeking in z'n appartement in Oostkamp werden volgens het parket nog een heleboel andere strips aangetroffen. De stripverhalen waren nog in quasi nieuwe staat en konden gelinkt worden aan enkele diefstallen in de Fnac, Standaard Boekhandel en De Striep in Brugge.