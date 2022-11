Oostkampse ondernemers slaan de handen in elkaar in het kader van de Week van de Smaak en dat resulteert in deze twee pralines

OostkampNaar aanleiding van de Week van de Smaak sloegen de Oostkampse ondernemers Degubel en Choc’atelier de handen in elkaar voor een culinaire samenwerking. Het resultaat is de Oostkampse praline die werd voorgesteld tijdens de officiële opening van de gloednieuwe glazen serres van aardbeientelers Kris en Jo De Guffroy. Het project wordt ondersteund door het gemeentebestuur.

Van maandag 21 tot en met zondag 27 november is het weer de lekkerste week van het jaar. Het thema luidt dit keer ‘Samen smaakt beter’. Dit wordt in Oostkamp wel heel letterlijk genomen want chocolatier Pieter Demey, ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ en vader en zoon De Guffroy zaten samen rond de tafel om een delicatesse met ingrediënten van eigen bodem te bedenken. “Tussen de eerste test die ik deed en het eindproduct zitten vijf weken met zes proefbeurten. In mijn winkel Choc’atelier heb ik een praline liggen van aardbei met basilicum en tijdens mijn 12 jaar bij The Chocolate Line heb ik heel vaak met vruchten gewerkt. Dat gaf me dus wel een voorsprong”, vertelt Pieter die het zeer leuk vindt om met een vers Oostkamps product te kunnen werken. “Het is altijd wel een uitdaging om met verse aardbeien aan de slag te gaan.”

Twee verschillende versies

Er zijn twee versies: één met witte en een andere met fondantchocolade. “Je kan geen praline maken die bij iedereen in de smaak valt en daarom opteerde ik uiteindelijk voor twee verschillende vullingen. De witte is een wat zoetere praline met een ganache en een gelei van aardbei. De fondantversie is veel bitterder van smaak en daar zit de aardbeigelei in, aangevuld met een hazelnootpraliné en -bresilienne. Dat geeft nog een extra smaaksensatie.” Tijdens de Week van de Smaak kan je op verschillende Oostkampse locaties de praline gratis proeven: in de vier ontmoetingshuizen, aan het onthaal in OostCampus en in Bibliotheek-infopunt. Aangezien de horecasector nog steeds werkt in moeilijke omstandigheden, is er een samenwerking voorzien met acht deelnemende horecazaken waar je bij de afrekening een doosje met twee pralines ontvangt. Vanaf 21 november kan je de lekkernij ook kopen bij Choc’atelier.

“In eerste instantie is het nog niet de bedoeling om de praline te commercialiseren. Ik ben eerst bezig met het gemeentebestuur om de pralines tijdens plaatselijke evenementen ter beschikking te stellen. Ik werk met een vers product, dus is het nooit mijn intentie om dat in grote hoeveelheden te maken. Ik vind het super dat ik dankzij Degubel het hele jaar door aardbeien zal kunnen krijgen.”

De Oostkampse praline is een samenwerking tussen Choc'atelier en Degubel.

Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) reageerde bijzonder enthousiast: “Ik ben ontzettend trots dat twee ondernemende handelaren uit 8020 samen hun lokale producten promoten. Apart zijn ze sterk in hun vak, samen brengen ze nog iets straffers. Deze praline staat symbool voor samenwerking en duurzaamheid. Een top lokaal product. Dat ze lekker smaakt, maakt het helemaal af!”

