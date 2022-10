Oostkampse jeugdbewegingen houden ludieke actie in het kader van de Week van de Fair Trade

KSA Oostkapjes, FOS 207 De Eekhoorn, KSA Ten Roe en ‘t Valkennest sloegen de handen in elkaar voor deze uitdaging. Het is de bedoeling om de beelden van de actie te delen via de sociale media van deze verenigingen met de hashtag #weekvandefairtradeoostkamp. Als beloning krijgen ze een waardebon voor heerlijke fairtradeproducten. Burgemeester Jan de Keyser: “De jeugdverenigingen zetten zich vooral in voor het korte keten-aspect van fair trade. Ze kopen aardappelen bij de aardappelboer, gaan voor hun groeten naar de groenteboer en doen inkopen bij de lokale slager en bakker. Die producenten sturen hun kinderen op hun beurt naar de jeugdbeweging of sponsoren hun evenementen. Zo zie je dat de lokale 8020-gemeenschap nauw verbonden is met elkaar.”