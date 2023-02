Oostkampse bevolking is vorig jaar gegroeid met 199: "Stijging is vooral te verklaren door Oekraïners die zich in de gemeente domicilieerden”

De groei van het bevolkingsaantal was groter bij vrouwen dan bij mannen. Ten opzichte van 2021 kwamen er 117 vrouwelijke Oostkampenaren bij, tegenover 82 mannelijke. De stijging doet zich in alle deelgemeenten voor, maar is het sterkst in Oostkamp, met 99 inwoners extra, en Ruddervoorde, met 79 bijkomende inwoners. Het aantal geboorten nam vorig jaar lichtjes af in vergelijking met een jaar eerder. In 2022 werden 202 kindjes geboren in Oostkamp: 39 minder dan in 2021.

Niet onbelangrijk: in 2022 kwamen liefst 1.418 nieuwe mensen in Oostkamp wonen. Dat zijn er 75 meer dan in 2021. De stijging is grotendeels te verklaren door het aantal Oekraïners die zich vorig jaar domicilieerden in de gemeente. Slotsom: Oostkamp zette 2023 uiteindelijk in met 24.189 inwoners. En daar zal het volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) niet bij stoppen. “Volgens de uitgevoerde omgevingsanalyse in het kader van Oostkamp 2030, wordt verwacht dat we tegen 2030 met 25.000 Oostkampenaren zullen zijn. We maken onze naam van attractieve gemeente in de Brugse regio waar en zullen troeven als ruime vrijetijdsmogelijkheden, kwaliteitsvolle scholen en de unieke combinatie van voorstedelijk en landelijk gebied blijven uitspelen.