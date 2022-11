Oostkamps metaalbedrijf zet creatieve wervingscampagne op poten: “Vacatures op broodzakken om personeel aan te trekken”

IGW Oostkamp investeerde de afgelopen jaren meer dan 5 miljoen euro in een nieuw machinepark om de stijgende vraag naar aluminium onderdelen en tandwielen vanuit de consument te kunnen volgen. Meer machines betekent ook dat het metaalbedrijf nieuw personeel nodig heeft. Zo is IGW het komende jaar op zoek naar 10 CNC-operatoren. En dat wil het doen via een creatieve rekruteringsactie.

In de ruime regio rond Oostkamp zullen bij 50 bakkers liefst 50.000 broodzakken verspreid worden met de boodschap “Gloednieuw machinepark zoekt CNC-operatoren”. “De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook bij ons voor serieuze uitdagingen”, zegt plant manager Lieven Decloedt. “Door de groei van ons bedrijf en het pensioen van enkele personeelsleden moeten we op zoek naar extra medewerkers. En dat doen we via een creatieve campagne, waarmee we nieuw talent willen aantrekken. Want dat talent hebben we ‘broodnodig’.”