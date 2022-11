Oostkampenaar Cederic De Guffroy (23) is trots op nieuwe serres van 50.000 vierkante meter: “Met Degubel zullen we 365 dagen per jaar verse aardbeien kunnen afleveren”

Kweek zelf sturen

In het verleden kon het bedrijf geen aardbeien produceren tijdens de periode januari-februari maar daar komt nu dus verandering in. “Dankzij het groeilicht kunnen we het hele jaar door aardbeien kweken. We kregen voortdurend vraag van klanten die 365 dagen per jaar aardbeien wensen te kopen dus dit is zeker een extra troef voor ons. Het voordeel is dat we nu ook alles zelf in de hand hebben zoals de temperatuur en het licht. Zo kunnen we alles zelf gaan sturen om een optimaal product te kunnen kweken. Bij een te warme zomer of te koude winter was dat vroeger soms een probleem. Met de nieuwe site zullen we 600 ton kunnen produceren en met het bestaande bedrijf komen we bij 850 ton per jaar.”