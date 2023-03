Oostkamp zet verder in op laadpalen voor elektrische wagens: een stand van zaken

Uit actuele cijfers van het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) blijken in gans Oostkamp momenteel 47 laadpalen te staan voor elektrische wagens, zowel publieke als semi-publieke exemplaren. De gemeente heeft echter een aanvraag ingediend voor extra publieke laadpalen. “We tekenden in op het raamcontract van de Vlaamse overheid voor de uitrol van laadpalen op openbaar domein”, vertelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Een concessie daarvoor is voor de komende twee jaar door de overheid toegekend aan TotalEnergies. Inwoners die zelf geen eigen garage of parkeergelegenheid hebben, kunnen ook zelf een aanvraag doen voor een publieke laadpaal, als er zich geen bevindt binnen de 250 meter wandelafstand.”

De gemeente gaf zelf al volgende locaties door voor de plaatsing van een publieke laadpaal: op het Pastorieplein in Oostkamp, in de Marechalstraat, aan OostCampus en aan de parkeerzones in de Guido Gezellestraat en Molenstraat. In Baliebrugge gaat het om het Vrijgeweideplein en in Ruddervoorde werd een bijkomende laadpaal aangevraag op het Sint-Elooisplein. “En in de nabije toekomst zullen we ook de ondergrondse parking in de Schooldreef en de nieuwe zaal in Hertsberge doorgeven als locaties”, stelt de Keyser. “Het is de concessiehouder die samen met het departement MOW beslist of een locatie voldoet aan de voorwaarden.”

Goed om weten: in Oostkamp kan je op de parking van de Lidl nog gratis je elektrische wagen opladen. Wie zelf een laadpaal wil plaatsen bij z’n woning, moet met het volgende rekening houden. “De voorwaarde voor het plaatsen van een private paal is dat je wagen op eigen terrein kan staan in een garage, carport of op de oprit tijdens het opladen. Een kabel over de stoep, het fietspad of de weg is volgens de wegcode niet toegelaten.”

