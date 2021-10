Oostkamp herdenkt dierbare overledenen met pakkende boodschappen op gevel van gemeentehuis: “We brengen extra warmte onder de inwoners”

Het voorbije anderhalf jaar was niet eenvoudig om afscheid te nemen of iemand te herdenken. Met jouw Mooiste Bericht kan je iemand die er niet meer is, op een warme en unieke manier herinneren via HLN. Jouw tekst verschijnt online, wordt geprojecteerd op verschillende openbare gebouwen en een selectie komt in de krant. Zodat iedereen jouw vriend, familielid of geliefde kan herinneren.

Mooie herinneringen

‘Boodschap Aan De Overkant’ is de veelzeggende naam waaronder Oostkamp deelneemt aan de actie ‘Het Mooiste Bericht’. Niet toevallig in aanloop naar Allerheiligen. “Naast aandacht voor afscheid en bezinning is het in deze tijd van het jaar ook belangrijk om dankbaar te zijn voor de mooie herinneringen die men koestert”, vertelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Wat zou je schrijven als je nog één ‘sm-mis-je’ kon sturen naar een overleden dierbare? Dat is de insteek van Boodschap Aan De Overkant. Mensen kunnen hun boodschap op een online platform zetten en die wordt vervolgens in een slideshow geprojecteerd op de voorgevel van het gemeentehuis.”

Oostkamp is, samen met Leuven, Pelt, Kortenberg en Roosdaal, een van de vijf Vlaamse gemeenten waar de boodschappen van ‘Het Mooiste Bericht’ zullen geprojecteerd worden. En daar is een goede reden voor. “Ook dit najaar ligt de focus op ‘8020 in ‘t licht’. We willen zorgen voor extra warmte onder de inwoners. Net zoals we tijdens de coronacrisis altijd gedaan hebben. Ook Oostkamp heeft klappen gekregen, maar we zijn altijd zaken blijven organiseren om de verbondenheid binnen de gemeente niet verloren te laten gaan. Met 1 november in aantocht staan we meer dan ooit stil bij alle mensen van wie we in het verleden of tijdens de coronapandemie afscheid hebben moeten nemen. Het is een moment om even achterom te kijken en te tonen dat we onze dierbaren niet vergeten zijn. Aan de Oostkampse bevolking vragen we om in de pen te kruipen en een inspirerende boodschap, tekst of een stukje poëzie op het platform te posten.”