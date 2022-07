Online infosessie over klimaattuinen op 6 augustus

Je tuin ondervindt invloed van het klimaat, maar hoe je jouw tuin inricht, heeft ook een impact op het klimaat in jouw buurt en straat. Hoe meer klimaatvriendelijke tuinen we inrichten, des te beter dit is voor het klimaat in Oostkamp en daarbuiten. Wil je leren hoe je dit doet? IVBO organiseert op zaterdag 6 augustus van 10 tot 12 uur een gratis online infosessie over kringlooptuinieren. Schrijf je hier alvast in en reserveer je plekje voor deze interessante sessie.